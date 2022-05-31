فتح الباب أمام مستضيف جديد لكأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس عن فتح الباب أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023.

وفي أعقاب اعتذار الصين عن استضافة النسخة المقبلة من البطولة، منحت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها الـ32، الصلاحية للإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوضع الشروط والمتطلبات من أجل تقديم ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة.

وفي أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، ستقوم الإدارة في الاتحاد القاري بتقديم تقرير حول توصياتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف الجديد للبطولة.

وسيكون 30 يونيو المقبل موعدا نهائيا من أجل تقديم طلب الرغبة في استضافة البطولة.

واعتذرت الصين في 14 مايو الحالي عن استضافة البطولة بسبب تداعيات كورونا، حيث كان من المقرر أن تجري البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا.

كوريا تطمح للاستضافة

وعقب اعتذار الصين، أبدى الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اهتمامه باستضافة البطولة، وقال» سنقدم عرضنا الرسمي».

الآسيوي يريد اليابان

كما كشف رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما عن اقتراب بلاده من استضافة البطولة وقال تاشيما إن الاتحاد الآسيوي تواصل مع الياباني حول إمكانية تنظيم البطولة.

وكانت منتخبات الصين (كونها المضيفة سابقا) واليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها إلى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا، فيما من المقرر أن تستكمل تصفيات الدور الثالث بين 8 و14 يونيو بنظام التجمع.

الموقف الحالي

