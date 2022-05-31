«الألماني» يدشن محطته الأخيرة لدوري الأمم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المنتخب الألماني أمس استعداداته الأخيرة لخوض منافسات دوري أمم أوروبا لكرة القدم، في غياب المهاجم ماركو رويس الذي يعاني من وعكة صحية.

ولم ينضم رويس قائد فريق بوروسيا دورتموند، والذي أكمل أمس 34 عاما من عمره، إلى معسكر المنتخب في هرتسوجن آوراخ بسبب إصابته بعدوى، لكن اللاعبين الـ 25 الآخرين بالمنتخب أدوا التدريبات تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في دوري أمم أوروبا يوم السبت المقبل بمواجهة نظيره الإيطالي بطل أوروبا في بولونيا، وبعدها يلتقي نظيره الإنجليزي في السابع من يونيو في ميونخ ونظيره المجري في بودابست في 11 من الشهر نفسه ثم يلتقي المنتخب الإيطالي مجددا في مونشنجلادباخ يوم 14 من الشهر نفسه.

ويخوض المنتخب الألماني مباراتيه الأخريين بدوري الأمم في سبتمبر أمام إنجلترا والمجر.

ويشكل دوري الأمم اختبارا مهما للمنتخب الألماني قبل خوض نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

وكان فليك قد جمع لاعبي المنتخب في معسكر تدريبي بمدينة ماربيا الإسبانية قبل أيام، وشارك رويس في المعسكر.