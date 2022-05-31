سان جيرمان يوقع عقدا نهائيا مع منديز

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وكان المدافع البرتغالي انضم إلى سان جيرمان بعقد إعارة من سبورتينج لشبونة البرتغالي في العام الماضي، وقد كان آخر صفقات النادي خلال سوق الانتقالات التي شهدت ضم عدد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي وسيرخيو راموس.وفي الوقت الذي لم يقدم فيه ميسي وراموس العروض التي كانت منتظرة منهما في أول موسم لهما مع سان جيرمان، كان لمنديز حضور ثابت وساعد الفريق في التتويج بالدوري الفرنسي.
وشارك منديز في 37 مباراة مع سان جيرمان في كل المسابقات منها 27 مباراة في الدوري الفرنسي، وشارك أساسيا في 18 مباراة وقد ساهم في صناعة 19 فرصة تهديفية وصنع هدفا واحدا.
وكما كان متوقعا، قام سان جيرمان بتفعيل البند الذي يتيح له شراء اللاعب، ليصبح أمامه فرصة لتعزيز سجله ضمن صفوف الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.
وتردد أن توقيع عقد نهائي مع منديز كلف سان جيرمان 40 مليون يورو (43 مليون دولار) دفعها لسبورتينج لشبونة.
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