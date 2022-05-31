المنتخب المصري يستدعي 7 من الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال استدعاء 7 لاعبين من الأهلي للمعسكر المغلق، والذي يستمر حتى 14 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري أمس أن اللاعبين هم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبدالمنعم ومحمد مجدي أفشة، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.

وكان إيهاب جلال قد أعلن أمس الأول، القائمة التي تدخل معسكرا مغلقا بدون لاعبي الأهلي انتظارا لنهائي دوري أبطال أفريقيا وضمت كلا من محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جــاد وعمر جابر وعمر كمال ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد حجازي وأحمد فتوح ومحمد النني ومهند لاشين وأحمد حمدي وإمام عاشور ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد إبراهيم وإبراهيم عادل وأحمد عاطف ومصطفي محمد.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.