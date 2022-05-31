فرانكفورت يضم الكرواتي سمولتشيتش

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وينضم سمولتشيتش (21 عاما) إلى بطل الدوري الأوروبي قادما من فريق رييكا الكرواتي، الذي كان يرتدي شارة قيادته وكان من المفترض أن يستمر العقد معه حتى عام 2023.ويمكن لسمولتشيتش، لاعب المنتخب الكرواتي تحت 21 عاما، اللعب في مركز قلب الدفاع أو مركز الظهير الأيسر.
وقال مدير الكرة بنادي آينتراخت ماركوش كروش»نحن فخورون بحقيقة أننا نجحنا في إقناع مدافع ذي موهبة كبيرة مثل هرفوي سمولتشيتش بالانضمام إلينا».
وأضاف «اعتبارا من الصيف المقبل، سيكون لدينا لاعب قوي في التدخلات وموهوب من الناحية الفنية ومتعدد الإمكانيات في الدفاع».
وتابع «ندرك أيضا أن أينتراخت سيكون أول فريق يلعب له خارج بلاده، وهذا يعني أننا سنمنحه كل الوقت والدعم المطلوبين للتأقلم».
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