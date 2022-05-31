ميسي يؤكد أحقية بنزيمة بالكرة الذهبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لا يمكن «التشكيك» في جدارة لاعب ريال مدريد ، الفرنسي كريم بنزيمة، بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، وذلك بعد أن عزز وضعه كمرشح قوي للجائزة من خلال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

ويعد بنزيمة أبرز المرشحين لخلافة ميسي في الاستحواذ على الجائزة، بعد أن أدى دورا كبيرا في تتويج ريال مدريد محليا وأوروبيا خلال الموسم المنقضي.

وسجل بنزيمة 44 هدفا خلال 46 مباراة لريال مدريد في كل المسابقات، وساعد الفريق في التتويج بلقب دوري الأبطال.

ويرى ميسي، الذي توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في أول موسم له بعد الرحيل عن برشلونة، أن بنزيمة اقترب بشكل كبير بالفعل من الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

ولدى سؤاله عن فرص بنزيمة في الفوز بالجائزة وما إذا كان سيتوج بها خلفا له، قال ميسي في مقابلة لقناة «تي واي سي سبورتس» الأرجنتينية أمس الأول «أعتقد أنه لا شك في ذلك».

وأضاف ميسي «من الواضح للغاية أن بنزيمة قدم عاما رائعا واختتمه بلقب دوري الأبطال، وقد لعب دورا أساسيا في كل المباريات اعتبارا من دور الـ16».

وتابع «أعتقد أنه لا شك في ذلك هذا العام».

وتحدث ميسي عن تتويجه بالكرة الذهبية في 2021، عندما تفوق على لاعب بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليحافظ ميسي على الجائزة التي توج بها أيضا في 2019، حيث ألغي حفل الجائزة في 2020 بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكان ليفاندوفسكي مرشحا لدى الكثيرين للفوز بالجائزة عام 2020، وقد واصل انطلاقته بعدها وحطم رقم الأسطورة جيرد مولر بتسجيل 40 هدفا خلال موسم واحد في البوندسليجا، وذلك في العام التالي.

لكن ميسي جاء في المركز الأول وانتزع الكرة الذهبية، بعدما ساعد المنتخب الأرجنتيني في التتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى خلال 28 عاما.

واعترف ميسي بأن ليفاندوفسكي كان جديرا بالجائزة في عام 2020، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه استحق انتزاع الجائزة في عام 2021.

وقال ميسي عن تصريحاته في حفل جائزة الكرة الذهبية 2021 «ما قلته في تلك اللحظة كان من قلبي ويعبر حقا عن ما شعرت به».

وأوضح «قلت إنه كان يستحق الكرة الذهبية قبلها، لأن في العام السابق كنت أراه الأفضل».

وأضاف «لكن في العام الذي فزت فيه، لم يكن هو الأفضل. لقد قلت ذلك. ولندعه يتلقى هذا بالشكل الذي يراه. كل شخص يقول ما يريده وبالطبع هو يمكنه التعبير عن نفسه وقول ما يريد».

وتابع ميسي «بصراحة، لا أشاركه فيما قاله، لكنني لا أعطي للأمر أهمية. هذا كل ما في الأمر، يمكنه قول ما يريد، لست مهتما».