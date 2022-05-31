شكرا لقرائتكم خبر الحائلي: سنقاتل رغم الحسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي اعتذاره لجماهير النادي بسبب خسارة الفريق 0 / 1 أمام نظيره الطائي في الجولة الـ28 الماضية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي على إثرها فقد الفريق صدارة الدوري لمصلحة الهلال.

وأكد الحائلي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر علمه بمدى غضب الجماهير الاتحادية، بسبب هذه الخسارة التي سبقتها خسارة مدوية 1 / 3 من فريق الهلال في الجولة الـ27 الدوري، مما أفقد الفريق الصدارة التي كان يتربع عليها لمدة 5 أشهر على التوالي.

وأشار الحائلي إلى أنه أول من تجرع الحسرة بسبب الخسارتين المتتاليتن، لكنه قال إنهم سيقاتلون حتى آخر رمق، وأن كرة القدم لا تعرف المستحيل، كما جدد ثقته في اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وعلى الرغم من ذهاب الصدارة لمصلحة الهلال، وعد الحائلي جماهير النادي بتحقيق الدوري والاحتفال به على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، من خلال الفوز في اللقاءين المتبقيين في الدوري أمام الاتفاق بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وأمام الباطن في جدة.