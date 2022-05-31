25 أغسطس انطلاق الموسم الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحدد الـ25 من أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق النسخة المقبلة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والخاصة بموسم 2022 /2023.

وسيكون أمام فرق الدوري الـ16، فترة أقل من الشهرين وهي المدة الفاصلة بين الموسمين الحالي الذي ينتهي في 23 يونيو والجديد، على أن تتقلص إجازات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية عن المعتاد، لتتمكن الفرق من الدخول في معسكرات إعدادية داخلية وخارجية، خاصة الفرق التي ستعمل على تدعيم صفوفها بعدد من اللاعبين الجدد.

وسيكون الثلاثي الصاعد العائد إلى دوري المحترفين، الخليج والعدالة والوحدة، وكذلك النصر والشباب وضمك والفتح، أكثر الفرق تمتعا بالوقت لرسم خطط الإعداد للموسم المقبل، خاصة الرباعي الأخير الذي بات خارج المنافسة على اللقب أو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وكتب الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على تويتر أمس»25 أغسطس المقبل، بداية موسمنا القادم 2022 /2023».

وقبل الإعلان عن موعد انطلاقة الموسم الجديد، حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، على عقد ورشة عمل مع أندية الدوري، لمناقشة الموعد المناسب لانطلاق الموسم الجديد.

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