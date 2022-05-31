25 أغسطس انطلاق الموسم الجديد

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وسيكون أمام فرق الدوري الـ16، فترة أقل من الشهرين وهي المدة الفاصلة بين الموسمين الحالي الذي ينتهي في 23 يونيو والجديد، على أن تتقلص إجازات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية عن المعتاد، لتتمكن الفرق من الدخول في معسكرات إعدادية داخلية وخارجية، خاصة الفرق التي ستعمل على تدعيم صفوفها بعدد من اللاعبين الجدد.وسيكون الثلاثي الصاعد العائد إلى دوري المحترفين، الخليج والعدالة والوحدة، وكذلك النصر والشباب وضمك والفتح، أكثر الفرق تمتعا بالوقت لرسم خطط الإعداد للموسم المقبل، خاصة الرباعي الأخير الذي بات خارج المنافسة على اللقب أو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
وكتب الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على تويتر أمس»25 أغسطس المقبل، بداية موسمنا القادم 2022 /2023».
وقبل الإعلان عن موعد انطلاقة الموسم الجديد، حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، على عقد ورشة عمل مع أندية الدوري، لمناقشة الموعد المناسب لانطلاق الموسم الجديد.
عيوب ومزايا
- الموسم الحالي انطلق في 11 أغسطس ويختتم في 23 يونيو
- الموسم المقبل ينطلق في 25 أغسطس
- نحو 57 يوما هي المدة الفاصلة بين الموسم الحالي والمقبل
- غالبية أندية الدوري اتفقت على موعد الموسم الجديد من خلال اجتماعات مع لجنة المسابقات
- غالبية عقود اللاعبين المحترفين الحاليين تنتهي في 30 يونيو الحالي
- معظم فرق النسخة الحالية لا تفكر في الموسم الجديد لانشغالها بعدم الهبوط
- الصاعدون هم الأكثر ارتياحا من حيث دعم وترميم الصفوف ورسم خطط الموسم
- النصر والشباب وضمك والفتح يتمتعون بفترة كافية للتفكير في الموسم الجديد لعدم منافستهم على اللقب أو الهبوط
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