ضمك أول ضحايا التمديد

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وأعاد ضمك الخطوة إلى تخبطات اتحاد المسحل في تمديد الدوري دون مراعاة لالتزامات الأندية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع ضمك أمس اثنين من نجومه الأجانب، هما إيميليو زيلايا، وسيرجيو فيتور بعد انتهاء عقديهما قبل نهاية الدوري بجولتين.وأعاد ضمك الخطوة إلى تخبطات اتحاد المسحل في تمديد الدوري دون مراعاة لالتزامات الأندية.

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