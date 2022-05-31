الأخضر في «اليكانتي» لبدء خطط المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس إلى مدينة اليكانتي الإسبانية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لتدشين المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيقيم الأخضر معسكرا إعداديا في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو.

وسيخوض خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

واستبعد المدير الفني، الفرنسي هيرفي رينارد، حارس مرمى النصر أمين بخاري من قائمة الأخضر، بناء على توصية من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي تسلم تقريرا من نظيره بنادي النصر عن الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال المباراة الماضية أمام الأهلي بالجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الفحوصات الأولية قد كشفت عن إصابة بخاري بخلع في الكتف بعد أن غادر ملعب المباراة في الدقيقة 67.

يذكر أن رينارد استدعى 26 لاعبا للالتحاق بالمعسكر قبل استبعاد أمين بخاري، فيما لم يتم اختيار بدليل لبخاري، ليتقلص العدد إلى لاعبا هم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.