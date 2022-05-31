شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مصير موسيمانى بعد خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها، مصير الجوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

ولم يُعلن الأهلي عن أية قرارات تتعلق بمصير موسيماني حتى الأن رغم حالة الغضب التى اشتدت تجاه المدير الفني عقب ضياع لقب دوري الأبطال، وأكتفى الأهلي بالتأكيد عقب إنتهاء المباراة على أن مجلس الإدارة لم يدعُ لأى اجتماعات طارئة لمناقشة أي أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم، وكل ما تردد في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وتسود حالة من الإنقسام داخل الأهلي بشأن مصير موسيماني إذ يُطالب البعض بتجديد الثقة في المدير الفني باعتباره حقق نجاحات كثيرة مع الأهلي ، فيما ترى الغالبية في النادي إنه من الأفضل إقالة المدير الفني بعد خسارة اللقب الأفريقي.

ووصلت بعثة الأهلى لمطار القاهرة، صباح اليوم ،الثلاثاء، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الوداد المغربى، التى أقيمت أمس الاثنين، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى خسرها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل إعلان جدول الفريق للارتباطات المقبلة وبعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية ، وضمت قائمة الأهلى فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوى وعلى لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.