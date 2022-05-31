شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يناقش مع تاكيس جونياس مصير اللاعبين المنتهى عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولى نادى بيراميدز فترة توقف مسابقة الدورى بالوقت الحالى، والإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام عقب الفوز على المصرى البورسعيدى بالدورى، من أجل مناقشة ملف عقود اللاعبين التى ستنتهى بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب مسئولى بيراميدز فى مناقشة ملف عقود اللاعبين التى ستنتهى بنهاية الموسم فى مقدمتهم المهدى سليمان ومحمد حمدى وأحمد توفيق وأحمد أيمن منصور، من أجل تحديد مصيرهم النهائى سواء بتركهم للرحيل المجانى لعدم الحاجة لخدماتهم أو الدخول فى مفاوضات حول التجديد.

لاسيما إن نادى الزمالك فتح خط مفاوضات مع أحمد توفيق وأحمد أيمن منصور، وحسم الصفقتين بنسبة كبيرة، الأمر الذى قد يعرقل تجديد عقودهم مع بيراميدز فى حالة وجود رغبة فى ذلك.

ويعد المهدى سليمان حارس مرمى الفريق السماوى ومحمد حمدى الأقرب لتجديد تعاقدهم مع بيراميدز والاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد.

وكان اليوناني تاكيس جونياس، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام، بعدما حقق الفريق فوزا غاليا على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز بملعب برج العرب، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

وقرر المدير الفني عودة الفريق لاستئناف تدريباته بداية من مساء الجمعة بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة إيسترن كومباني المحدد لها يوم 22 يونيو المقبل في الدوري الممتاز.