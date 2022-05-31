شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على التل الكبير 1/4 استعدادا لمباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على منافسه التل الكبير أحد أندية المظاليم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم علي الملعب الرئيسي لإستاد الإسماعيلية ويستعد الدراويش لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

رباعية الإسماعيلي جاءت عن طريق كل من مروان حمدي ومحمود عبدالله ومحمد نصر فضلاً عن هدف ذاتي أحرزه مدافع التل الكبير في مرماه بينما سجل التل الكبير هدفه بتوقيع اللاعب عبدالله أبو النجا.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل ضم كلا من :

في حراسة المرمى.. كمال السيد

في خط الدفاع.. أحمد أيمن- محمدنصر -عبدالله محمد - محمود البدري

في خط الوسط.. محمد بن خماسة - محمد عبد السميع - جان موريل - مروان حمدي

في خط الهجوم.. خالد النبريص - دييجو فرناندو.

سيطر الإسماعيلي علي مجريات الشوط منذ بدايته و إستطاع صناعة العديد من الفرص المحققه كما أضاع العديد من الفرص التهديفية المؤكدة عن طريق جان موريل و دييجو و و خالد النبريص و نجح الثنائي دييجو و جان موريل من إحراز هدفين لكن لم يحتسبا بداعي التسلل.

وفي منتصف الشوط الأول تمكن الإسماعيلي من التقدم بهدف عن طريق مدافع المنافس بعد كرة عرضية من أحمد أيمن وقبل نهاية الشوط بدقائق تمكن مروان حمدي من إحراز الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء.

و بين شوطي اللقاء أجرى الجهاز الفني تغييرات حيث شارك كلاً من مدحت فقوسة و محمد مخلوف و حازم مرسي و محمود عبدالله و وجيه عبد الحكيم و سايكو و حسن صابر.

و استمر الإسماعيلي في سيطرته على المباراة حتي تمكن محمود عبد الله جناح الفريق من إحراز الهدف الثالث ليواصل الإسماعيلي هجومه و أضاع العديد من الفرص المحققه عن طريق حازم مرسي و سايكو حتي تمكن من إحراز الهدف الرابع عن طريق محمد نصر لتنتهى المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف.