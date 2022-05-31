شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ خطة تحديد سقف الرواتب والتعاقدات لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولى نادى الزمالك وضع خطة تحديد سقف التعاقدات فى الموسم الجديد، وكذلك رواتب اللاعبين من أجل القضاء على ظاهرة التفاوت الكبير فى العقود بين اللاعبين وبعضها.

ويرغب مسئولى نادى الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، فى تحديد سقف للتعاقدات فى الصفقات الجديدة التى سيتم إبرامها من أجل تدعيم صفوف الفريق خاصة فى ظل رحيل عدد كبير من اللاعبين الحاليين.

كما ترغب الإدارة فى تعديل عقود اللاعبين المستمرين مع الزمالك فى الموسم المقبل، بحيث يكون هناك تقارب فى قيمة الرواتب التى يحصل عليها كل لاعب بعيدًا عن التفاوت الكبير فى تلك الرواتب.

تنتظر نادى الزمالك، 16 مباراة هذا الموسم في 3 بطولات محلية، وهى كأس مصر القديم الذى وصل الفريق إلى النهائي بعد الفوز على أسوان، وكأس مصر الجديد، بالإضافة إلى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وخرج نادى الزمالك من بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، التي تصدرها الوداد المغربى وبترو أتلتيكو الأنجولى.