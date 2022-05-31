شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع الألومنيوم 1/1 فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط نادى أسوان في فخ التعادل مع الألومنيوم بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.

بهذه النتيجة واصل أسوان صدارته لمجموعة الصعيد بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، بينما رفع نادى الألومنيوم رصيده لـ51 نقطة فى المركز الثالث في ترتيب جدول مجموعة الصعيد خلف كيما أسوان صاحب المركز الثانى برصيد 52 نقطة.

وحرص لاعبو الألومنيوم على إقامة ممر شرفى للاعبى أسوان بعدما نجح تماسيح النيل فى العودة مجددا للدورى الممتاز الموسم المقبل.

وكان نادى أسوان الذى تأهل بشكل رسمي للدورى الممتاز الموسم المقبل، حسم الديربى أمام كيما أسوان بعدما حول تأخره لفوز بهدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وجاء ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة التاسعة والعشرين كالتالى

1 أسوان 69 نقطة

2 كيما أسوان 52

3 الألومنيوم 51 نقطة

4 بترول أسيوط 49 نقطة

5 المنيا 47 نقطة

6 تليفونات بنى سويف 43 نقطة

7 مركز شباب طامية 37 نقطة

8 الفيوم 37 نقطة

9 الإعلاميين 36 نقطة

10 ديروط 35 نقطة

11 المدينة المنورة 34 نقطة

12 بنى سويف 33 نقطة

13 نادى ملوى 32 نقطة

14 سوهاج 30 نقطة

15 قنا 17 نقطة

16 البدارى 15 نقطة