شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية رغم ضياع اللقب الافريقى؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مصدر فى الاهلى على أنباء امكانية مشاركة المارد الأحمر فى مونديال الأندية المقبل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” قائلا :" ليس لدينا أى معلومات فى هذا الشأن حتى الان".

وفقد الأهلى فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما شارك في النسخة الماضية من المونديال في الإمارات، ونجح في حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

وانتهت سيطرة الأهلي على دوري أبطال أفريقيا، بسقوطه أمام الوداد البيضاوي المغربي في النهائي مساء الاثنين ، وخسر المارد الاحمر الذى يعد بطل أفريقيا في النسختين الماضيتين، من الوداد المغربى بثنائية دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

كشفت تقارير صحيفة مغربية اليوم الثلاثاء، أن فريق الأهلى المصري سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية رغم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية أمام الوداد الرياضي.

وقال موقع le 360 سبور المغربي، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجهة المنظمة لكأس العالم للأندية، كانت أعلنت في وقت سابق عن خطة لتغيير نظام البطولة، ورفع عدد المشاركين فيها إلى 24 فريقا بدلا من 7، على أن تقام النسخة الأولى في الصين عام 2022، ما يرشح الأهلي للمشاركة في المونديال المقبل .

وشددت المصادر ذاتها، أن خطة تغيير نظام البطولة، الذي ستشارك فيه 8 أندية من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، ومقعدين ونصف لأندية آسيا، ونصف مقعد لأوقيانوسيا، و3 من أمريكا الشمالية والوسطى، ومثلها من إفريقيا، يمنح الأهلي هدية ويرجح كفته للمشاركة في العرس العالمي باعتباره وصيفا لبطل إفريقيا .

وأجل "الفيفا" بسبب كورونا العمل بالنظام الجديد لتقام النسخة الماضية في الإمارات بالشكل المعتاد، بمشاركة أبطال القارات الـ6، بجانب الجزيرة بطل الدولة المضيفة.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن مسؤولي الفيفا حتى الآن ليس لديهم تصور واضح حول مكان أو موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وما إذا كان سيتم تطبيق النظام الجديد أو العمل بالنظام القديم مجددا.

ويزداد الغموض حول موقف مونديال الأندية، في ظل إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للمنتخبات في الشتاء لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تستضيف قطر مونديال 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

الأهلي اعتاد على المشاركة في مونديال الأندية، حيث يعد أكثر أندية إفريقيا وثاني أكثر فرق العالم مشاركة في المونديال ( 7 مرات )، وفشل المارد الاحمر فى تسجيل ظهوره الثامن في كأس العالم للأندية بعدما شارك بـ7 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2، سجله عماد متعب.

وفى العام التالى عاد الشياطين الحمر مجدداً إلى اليابان لكن الدوافع هذه المرة مختلفة والخبرات أكبر، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.

وافتتح الأهلى مشاركته الثانية بفوز أول على أوكلاند سيتى النيوزلاندى بهدفين دون رد سجلهما محمد أبوتريكة وفلافيو، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائى أمام إنتر ناسيونال البرازيلى بنتيجة 1/2، ليواجه كلوب أميريكا المكسيكى على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بنتيجة 1/2.

وفى 2007 كان الأهلى قريبا من التأهل للمرة الثالثة فى تاريخه، لكنه خسر اللقب القارى أمام النجم الساحلى فى القاهرة، ليعود فى 2008، ويخسر الجولة الأولى أمام باتشيكو المكسيكى بنتيجة 2/4، قبل أن يخسر المارد الأحمر فى المباراة الثانية أمام أدلايد النيوزلاندى 0/1 ليحتل المركز الأخير للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وبعد غياب دام 5 أعوام، ظهر المارد الأحمر من جديد فى نسخة عام 2012 والتى أقيمت فى اليابان ليحقق الأحمر ثانى أفضل ظهور فى مشاركاته الخمس، حيث حصد الأهلى المركز الرابع فى هذه النسخة، بعدما تمكن من الفوز فى المباراة الافتتاحية أمام سانفريس هيروشيما اليابانى 1/2، قبل أن يخسر فى مباراة الدور نصف النهائى أمام كورينثيانز البرازيلى 1-0، قبل أن يخسر مجددا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيرى المكسيكى 0/2.

وفى 2013 وعلى الأراضى المغربية، حقق الأهلى المركز الأخير للمرة الثالثة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد خسارته فى مباراة الدور ربع النهائى أمام جوانزوا إيفرجراند الصينى بنتيجة 0/2، قبل أن يخسر فى المباراة الثانية أمام مونتيرى المكسيكى بنتيجة 1/5.

وفى 2020 وعلى الأراضى القطرية، نجح الأهلى فى تحقيق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على الدحيل القطرى بهدف دون رد ثم خسارته من بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ثم فوزه على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

وفى 2021 حصد فريق الكرة بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية ، سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلى عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.