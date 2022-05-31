شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصرى يتفوق تاريخياً على غينيا قبل مواجهة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب غينيا ، والمقرر إقامتها بستاد القاهرة يوم الأحد المقبل 5 يونيو 2022، في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 ، والمقرر إستضافتها بكوت ديفوار.

ويتفوق المنتخب المصري تاريخياً علي المنتخب الغيني ، حيث واجه المنتخب نظيره الغاني 9 مواجهات من قبل ، وفاز الفراعنة في 4 مباريات، وتعادل 3، وخسر لقائين، فيما أحرز المنتخب 22 هدفا، وتلقي شباكه 19 هدفا .