شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصرى يتفوق تاريخياً على غينيا قبل مواجهة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب غينيا ، والمقرر إقامتها بستاد القاهرة يوم الأحد المقبل 5 يونيو 2022، في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 ، والمقرر إستضافتها بكوت ديفوار.
ويتفوق المنتخب المصري تاريخياً علي المنتخب الغيني ، حيث واجه المنتخب نظيره الغاني 9 مواجهات من قبل ، وفاز الفراعنة في 4 مباريات، وتعادل 3، وخسر لقائين، فيما أحرز المنتخب 22 هدفا، وتلقي شباكه 19 هدفا .
خاض المنتخب الوطنى، أول تدريباته تحت قيادة إيهاب جلال، استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.
وشهد المران مشاركة محمود تريزيجيه ومحمد الننى ومصطفى محمد من المحترفين، بينما غاب محمد إبراهيم لاعب سيراميكا.
على صعيد متصل، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.
وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.