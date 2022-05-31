شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش ملف صفقات ميركاتو الصيف بعد خسارة لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اجتماعاً هاماً خلال اليومين المقبلين من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، يأتي في مقدمتها ملف الصفقات المُزمع حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب لجنة التخطيط بالتنسيق ع شركة الأهلي لكرة القدم ومحمود الخطيب رئيس النادي في مناقشة ملف صفقات الصيف لاسيما بعدما كشفت خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي أمس، الأثنين، عن حاجة الفريق إلى عدة صفقات قوية.

وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح ، مع شركة كرة القدم تطورات المفاوضات مع أكثر من لاعب تم ترشيحهم للفريق مؤخراً بجانب المراكز الأخرى التى تحتاج للتدعيم وغيرا من الملفات الهامة التى تخص فريق الكرة.

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بالسقوط أمام الوداد المغربى، في المباراة التى أقيمت أمس الاثنين، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى خسرها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.