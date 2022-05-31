شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إيطاليا العقارية تنظم أول بطولة بادل دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، تنظم شركة مصر ايطاليا العقارية بالتعاون مع JPadel اكبر بطولة بادل دولية فى مصر وأول بطولة تقام بالعاصمة الادارية الجديدة علي أرض مشروع البوسكو المقام على مساحة 200 فدان في ضوء استكمال المرحلة الأولى من البوسكو نادي جافلين الرياضي. يقام حفل افتتاح البطولة بحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية والمهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقاري واستاذ/ محمد محى، عضو مجلس إدارة اتحاد البادل المصرى، وأستاذ/ أحمد صديق، رئيس مجلس إداره نادي جافلين الرياضي، أستاذ/اسماعيل صديق، الرئيس التنفيذي لجي بادل مصر، ويشارك بالمسابقة أكثر من 250 لاعب ولاعبة من أسبانيا وهولندا والمغرب و مختلف انحاء العالم، وذلك فى الفترة من٣٠ مايو وحتى ٤ يونيو 2022، بالتعاون بين كلاً من اتحاد البادل المصري، الاتحاد الدولي للبادل، نادي البوسكو جافلين الرياضي، وبرعاية شركة المصرية للاتصالات WE وشركة ديل تكنولوجيز/ انتل وبنك القاهرة وON Sport FM.

القاهرة - سامية سيد - حفل افتتاح كبير بحضور وزير الشباب والرياضة ومسئولي العاصمة الإدارية الجديدة وبمشاركة 250 لاعبا من مختلف أنحاء العالم

واعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحضور أول بطولة دولية تقام بالعاصمة الادارية الجديدة، مشيرا الي ان العاصمة الادارية اصبحت قبلة البطولات الدولية لما لها من إمكانيات كبيرة قامت الدولة المصرية بتوفيرها، وأكد وزير الشباب والرياضة على ان العاصمة الادارية تُعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليا، حيث تشهد مصر طفرة في التطوير السكني والعقاري جنباً الي جنب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب.

وعلق كلاً من المهندس محمد هاني والمهندس محمد خالد العسال الرئيسين التنفيذيين والعضوين المنتدبين لشركة مصر ايطاليا العقارية: أن مشروعات الشركة تأتى تماشياً مع توجهات الدولة المصرية لتنمية العاصمة الإدارية الجديدة .كما أن نادي البوسكو جافلين الرياضي هو أول نادي يقام علي أرض العاصمة الأدارية ونحن فخورون بإطلاق أول مرحلة منه الأن، وقد تم إقامته بناء علي دراسات واستطلاعات رأي لتلبية احتياجات المواطن المصري. كما أوضحا أن بطولة البادل الدولية هي ثالث حدث رياضي تقيمه شركة مصر إيطاليا العقارية وأننا دائما نحرص علي أختيار افضل الشركاء في المجال الرياضي ولذلك نشكر نادي جافلين الرياضي علي مشاركتنا وجي بادل مصر علي دعمنا في تحقيق النجاح في المجال الرياضي.

وأكد الاستاذ محمد محيى، عضو مجلس إدارة و أمين صندوق الاتحاد المصري للبادل عن شكره وعرفانه بمجهودات وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي لإعلاء رياضة البادل في مصر، وأوضح أنه خلال هذا العام قام الاتحاد المصري بالتفاوض مع الاتحاد الدولي للبادل وقد تم عقد 8 بطولات دولية في مصر وذلك عزز من مكانة مصر في البطولات الدولية لتصبح في المرتبة الرابعة كأكبر دولة منظمة للبطولات الدولية بجانب الاتحاد الدولي.

وعلى هامش إقامة البطولة صرح أحمد صديق، رئيس مجلس إدارة نادي جافلين الرياضي عن سعادته بإقامة هذة البطولة بمشاركة 250 لاعب ولاعبة من مختلف بلاد العالم بجانب انتهاء أعمال المرحلة الأولى من نادي البوسكو جافلين الرياضي، والذي انشأته مصر إيطاليا العقارية حرصاً منها على تشجيع عملائها لممارسة الرياضة، ويقع النادي علي مساحة 17,000 متر مربع داخل مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة ويُعد أول نادي رياضي يفتح أبوابة في العاصمة، وتم تنفيذه وفقا لأفضل النظم المعمارية والإنشائية التى تحقق التكامل والاستدامة، مما يجعل مشروع البوسكو أكبر مشروعات مصر ايطاليا العقارية الصديقة للبيئة لتقف وحداتها وسط مساحات خضراء واسعة، لتقدم تصميم مميز يمزج بين المعمار والطبيعة ، بإجمالى استثمارات 16 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر ايطاليا العقارية تحرص دائماً على تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية تهدف لتعزيز مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كوجهة جذب عصرية لمختلف الفئات. حيث تم إقامة أول ماراثون بالعاصمة الإدارية الجديدة "سباق البوسكو" العام الماضي بالتعاون مع كايرو رانرز، كما تم أيضاً التعاون مع باور رايد ونادي البوسكو جافلين الرياضي منذ أشهر قليلة لإطلاق النسخة الخامسة من تحدي الجلالة – البوسكو للدراجات الهوائية.





نبذة عن شركة مصر إيطاليا العقارية شركة مصر ايطاليا العقارية هي أحد أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، و المطور لعدة مشروعات سكنية والساحلية والتجارية والفنادق السياحية في جميع أنحاء مصر. تشمل المشاريع السكنية مثل البوسكو و لانوفا فيستا و فينشي و البوسكو سيتي القاهرة الجديدة ؛ تشمل المشاريع التجارية جاردن 8 وفينشي ستريت وتشمل المجمعات الإدارية مجمع كايرو بيزنس بارك و من المقرر أن يصبح مركز أعمال القاهرة الجديدة ، وتشمل المشاريع الساحلية كاي السخنة. ذلك بالإضافة إلى مجموعة تعاقدات مع سلاسل فنادق عالمية لإدارة الفنادق الخاصة بـكاي السخنة وكايرو بيزنس بارك والغابة العمودية في البوسكو.