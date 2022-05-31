شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: إصابة فتوح "بسيطة" وتحتاج إلى راحة أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن إصابة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمنتخب بسيطة بعد تعرضه للإصابة بجرح جزئى في وجهه ويده وأنه أجرى اتصالا هاتفيا باللاعب وشاهد صور الجرح الذى أصابه فى وجهه .

وأضاف أسامة في تصريحات خاصة أن الإصابات تحتاج للراحة لمدة أسبوع فقط بعدها يستطيع اللاعب أن يعود للتدريبات خاصة ، مشيرا إلى أنه لابد وأن يتم عرضه على الجهاز الطبي للمنتخب الوطنى لإتخاذ القرار النهائي بشأن استبعاده من المعسكر .

كان إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطنى استدعى كريم حافظ ظهير أيسر مالطه سبور التركى ليكون بديلا لأحمد فتوح بعد التأكد من غياب الأخير عقب تعرضه لحادث سير وهو في طريقه للإنضمام لمعسكر المنتخب .

ويعد أحمد فتوح أفضل ظهير أيسر في مصر خلال الفترة الماضية ونجح في لفت الأنظار خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون والتي جعلته محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية .