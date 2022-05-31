الامارات | منح الترخيص المحلي لثمانية أندية في الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن منح الترخيص المحلي لثمانية أندية في الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة التراخيص الابتدائية لأندية الدرجة الأولى اجتماعها بتاريخ 25 مايو الجاري، بمقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة عمر المهيري رئيس اللجنة، وناقشت اللجنة طلبات الترخيص المحلي المقدمة من أندية دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، حيث قررت منح الترخيص لأندية حتا والفجيرة ودبا ودبا الحصن والبطائح ومصفوت والذيد والحمرية بعد استيفائها لجميع معايير تراخيص الأندية المطلوبة وهي (الرياضية – البنية التحية – الموظفين والإدارة – القانونية – المالية).

ويأتي هذا القرار بعد إجراء عمليات التقييم على جميع مستندات الأندية التي تم تقديمها خلال فترة عملية التقييم والتي بدأت من شهر أكتوبر 2021 حتى شهر إبريل 2022 كما تم عمل عدة زيارات ميدانية خلال الفترة من 14 إلى 24 مارس الماضي للتأكد من إستيفاء الأندية لمعايير البنية التحتية، وحرصت إدارة المسابقات في الاتحاد على تحديد أبرز التحديات التي واجهت أندية الدرجة الأولى خلال الموسم الرياضي 2021-2022 وذلك تنفيذاً للخطة التطويرية لأندية الدرجة الأولى من خلال تطبيق معايير تراخيص الأندية وتحديد مبادرات وفرص لتطوير وإستدامة الأندية والمسابقات والتي تعتبر إحدى الخطط المعتمدة ضمن ركائز إستراتيجية الاتحاد (رؤية 2038).

الجدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم بدأ تطبيق نظام التراخيص على مستوى أندية الدرجة الاولى للمرة الأولى في الموسم الرياضي 2019-2020، بالتعاون والتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية ومن خلال استخدام نظام الـ CLAS الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



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