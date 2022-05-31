شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المباريات المتبقية للزمالك في 3 بطولات محلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر نادى الزمالك، 16 مباراة هذا الموسم في 3 بطولات محلية، وهى كأس مصر القديم الذى وصل الفريق إلى النهائي بعد الفوز على أسوان، وكأس مصر الجديد، بالإضافة إلى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وخرج نادى الزمالك من بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، التي تصدرها الوداد المغربى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

ونستعرض في هذا التقرير مباريات الزمالك المتبقية في الـ3 بطولات المحلية..

مباريات الزمالك في يونيو

دور الـ32 من كأس مصر.. الزمالك × الداخلية.. الإثنين 13 يونيو 8 مساء

الجولة 20.. الزمالك × الأهلي.. الأحد 19 يونيو 8 مساء

الجولة 22.. الزمالك × البنك الأهلي.. الأربعاء 22 يونيو 7 مساء

الجولة 23.. الزمالك × سيراميكا.. الثلاثاء 28 يونيو 9,30 مساء

مباريات الزمالك في يوليو

الجولة 24 .. الزمالك × المقاولون العرب.. الثلاثاء 12 يوليو 6,30 مساء

الجولة 25 .. الزمالك × غزل المحلة.. السبت 16 يوليو 6,30 مساء

نهائي كأس مصر.. الخميس 21 يوليو 9 مساء

الجولة 26.. الزمالك × سموحة.. الأحد 24 يوليو 9 مساء

الجولة 27.. الزمالك × فيوتشر.. الخميس 28 يوليو 9 مساء

مباريات الزمالك في أغسطس

الجولة 28.. الزمالك × بيراميدز.. الإثنين 1 أغسطس 9 مساء

الجولة 29.. الزمالك × الجونة.. الجمعة 5 أغسطس 9 مساء

الجولة 30.. الزمالك × مصر المقاصة .. الاثنين 8 أغسطس الساعة 9 مساء

الجولة 31 .. الزمالك × فاركو .. الجمعة 19 أغسطس الساعة 6,30 مساء

الجولة 32 .. الزمالك × الاتحاد السكندري .. أحد يومي 23-24 أغسطس

الجولة 33 .. الزمالك × المصري البورسعيدي .. أحد يومي 26-27 أغسطس

الجولة 34 .. الزمالك × إيسترن كومباني .. أحد يومي 29-30 أغسطس