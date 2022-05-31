شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين فى نادى المائة بعد بطولة كأس أفريقيا للطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو منتخب تنس الطاولة في دخول نادى المائة ، ويصبحون ضمن أول 100 مركز فى تصنيف عن شهر مايو بعد انتهاء منافسات بطولة كأس أفريقيا .

على مستوى الرجال احتل عمر عصر المركز الـ 20 ، و أحمد صالح في المركز الـ 58 ، ومحمد البيلى وصل للمركز الـ 81 .

وعلى مستوى البنات احتلت هنا جوة المركز الـ 33 في تصنيف السيدات ، و مريم الهضيبى بالمركز الـ 41 ، ثم دينا مشرف بالمركز الـ 47 و يسرا حلمى بالمركز الـ 71 .

وحصل المنتخب المصرى لتنس الطاولة على 6 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، و4 ميداليات برونزية، وحقق الميداليات الذهبية كل من عمر عصر وهنا جودة، وعلى مستوى البرونز أحرزها اللاعب أحمد صالح ومحمد البيلي، ودينا مشرف، بالإضافة إلى مريم الهضيبى.