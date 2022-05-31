شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولتى إفريقيا لكرة السلة 3×3 عامى 2022 و2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل الاتحاد المصري لكرة السلة على شرف استضافة بطولتي إفريقيا 3x3 نسختي 2022 و2023.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن اقامة النسخة الرابعة من كأس إفريقيا 3x3 والنسخة الثاية من كأس إفريقيا 3x3 تحت 17 عام في القاهرة في شهر ديسمبر من العام الجاري.

ويستضيف الاتحاد المصري لكرة السلة لأول مرة منافسات رسمية لكرة السلة 3x3 في مصر بعد أن تلقى موافقة على طلب استضافة البطولتين لعامين متتاليين.

ومن المقرر أن يتأهل الفائزون في كأس إفريقيا لهذا العام إلى كأس العالم لكرة السلة 3x3 من العام القادم والتي تعد جزءًا من الطريق إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، أما بطل المسابقة التي تقام تحت 17 سنة سيتأهل إلى كأس العالم تحت 18 عام 2023.

يذكر ان المنتخبات المصرية سبق لها التتويج ببطولة إفريقيا لكرة السلة 3x3 في النسخة الماضية عام 2019 والتي أقيمت في أوغندا وفاز منتخبات الرجال والسيدات وفريق الرجال تحت 18 سنة بالمركز الأول وقتها.