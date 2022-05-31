شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغ فو يمنح سفير مصر بالجزائر درع الاتحاد بعد بطولتى الكأس والشباب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
وقام شريف مصطفى درع الاتحاد المصري للووشو كونغ فو إلى السفير المصري السفير مختار وريدة وقدم له الشكر على كافة دعمه على مدار فترة إقامة البطولة في دولة الجزائر الشقيقة وقيامه بتحفيز عناصر المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة مما كان له بالغ الأثر في رفع روحهم المعنوية خلال منافسات البطولة ليحصدا في بطولة الكأس الإفريقية الثالثة عدد 9 ميداليات و35 ميدالية خلال منافسات بطولة إفريقيا الخامسة للشباب ساندا بإجمالي عدد ميداليات في البطولتين 44 ميدالية متنوعة.
وأشاد السفير المصري بنتائج البعثة المصرية خلال منافسات بطولتي الكأس الإفريقية الثالثة والبطولة الإفريقية للشباب متمنيا كامل التوفيق للمنتخب الوطني للووشو كونغ في جميع بطولاته المقبلة والتوفيق لجميع الفرق المصرية التي تتنافس لرفع اسم مصر عاليا في المحافل العربية والدولية والقارية.
ونجح المنتخب المصرى للووشو كونغ فو فى حصد 35 ميدالية متنوعة والمركز الأول خلال منافسات بطولة أفريقيا الخامسة للشباب ساندا، التى أقيمت فى الجزائر بمشاركة 28 لاعبا ولاعبة من الفراعنة.
وفاز المنتخب الوطنى للساندا شباب تحت 15 سنة بـ12 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية وميدالية فضية وجاءت كالتالي: يوسف كريم البهائي الميدالية الذهبية في وزن 56 كم، والميدالية الذهبية للاعب أحمد عاطف خميس وزن 60 كم والميدالية الفضية لـ محمود محمد عبد الكريم في وزن 48 كم، و جنات هيثم يوسف الميدالية الذهبية في وزن 42 كم وجني عادل الصافي الميدالية الذهبية في وزن 60 كم.
وجاءت باقي نتائج المنتخب الوطني للشاب الإناث تحت 18 سنة فازت بالميدالية الذهبية حبيبة رمضان عبد العزيز في وزن 48 كم، شروق فوزي وهبة الميدالية الذهبية في وزن 65 كم، و محمد رضا نوار الميدالية الذهبية في وزن 52 كم، و يوسف لملوم عبد المقصود الميدالية الذهبية في وزن 60 كم، وعمرو خالد الجيلاني الميدالية الذهبية في وزن 70 كم ، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح الميدالية الذهبية في وزن 75 كم، وعمر محمد سليم الميدالية الذهبية في وزن 80 كم.
وضمن منافسات الأساليب فاز لاعبو المنتخب الوطنى للووشو كونغ فو في البطولة الأفريقية للشباب 23 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية.
وجاءت الميداليات كالتالي: طارق رأفت عبد الكريم 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية ومحمود علي أحمد ميدالية ذهبية وميدالية فضية ميدالية برونزية، وعلي عصام 2 ميدالية ذهبية، وهبه الله مصطفي شبيب 3 ميداليات ذهبية.
وفازت أيضا ملك إبراهيم محمد بعدد 2 ميدالية ذهبية وملك محمود إبراهيم 3 ميداليات ذهبية وعمار محمد إبراهيم 3 ميداليات و سيف الله محمد 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية وبلال حسن تحسين 3 ميداليات ذهبية ولين أسامة عبد الحميد ميدالية ذهبية وسندس محمد ابراهيم ميدالية ذهبية.