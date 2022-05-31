شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغ فو يمنح سفير مصر بالجزائر درع الاتحاد بعد بطولتى الكأس والشباب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الشكر إلى السفير مختار وريدة، السفير المصري في الجزائر على دعمه المتواصل لبعثة المنتخب الوطني للكونغ فو خلال منافسات بطولتي الكأس الأفريقية الثالثة والبطولة الأفريقية للشباب الخامسة للشباب بمشاركة 28 لاعب ولاعبة، والتي أقيمت في الجزائر خلال الفترة من 24 إلى 31 مايو الجاري.

وقام شريف مصطفى درع الاتحاد المصري للووشو كونغ فو إلى السفير المصري السفير مختار وريدة وقدم له الشكر على كافة دعمه على مدار فترة إقامة البطولة في دولة الجزائر الشقيقة وقيامه بتحفيز عناصر المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة مما كان له بالغ الأثر في رفع روحهم المعنوية خلال منافسات البطولة ليحصدا في بطولة الكأس الإفريقية الثالثة عدد 9 ميداليات و35 ميدالية خلال منافسات بطولة إفريقيا الخامسة للشباب ساندا بإجمالي عدد ميداليات في البطولتين 44 ميدالية متنوعة.

وأشاد السفير المصري بنتائج البعثة المصرية خلال منافسات بطولتي الكأس الإفريقية الثالثة والبطولة الإفريقية للشباب متمنيا كامل التوفيق للمنتخب الوطني للووشو كونغ في جميع بطولاته المقبلة والتوفيق لجميع الفرق المصرية التي تتنافس لرفع اسم مصر عاليا في المحافل العربية والدولية والقارية.