شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية الدولية ترفض دفاع الأهلي فى قضية عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبلت المحكمة الرياضية الدولية الطعن المرفوع من عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر بالتعويض لصالح النادى الأهلي.

كان الأهلي تحصل على حكم من مركز التحكيم باللجنة الأولمبية يلزم عبد الله السعيد بسداد 2 مليون دولار كتعويض عن انتقاله لنادي بيراميدز.

وبعد أن طعن اللاعب على الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية، طلب النادي الأهلي ومركز التحكيم واللجنة الأولمبية من المحكمة عدم قبول طعن السعيد بزعم أن حكم المركز أصبح نهائياً وأنه لا يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدولية.

ورفضت المحكمة دفاع النادي الأهلي ومركز التحكيم واللجنة الأولمبية، وقررت أن طعن عبد الله السعيد مقبول، لتؤكد بذلك على عدم نهائية الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم ضد اللاعب.