شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة المديرين الفنيين للاتحادات فى مصر برعاية فيفا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات دورة المديرين الفنيين للاتحادات الإفريقية ، التي يستضيفها الاتحاد المصري لكرة القدم حتى يوم 2 يونيو المقبل، بمشاركة ممثلي 30 دولة وتحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وألقى اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكر القدم، كلمة الافتتاح إيذانا بانطلاق الدورة نيابة عن جمال علام رئيس الاتحاد نظرا لسفره إلى المغرب، لحضور مباراة الأهلي والوداد المغربى في نهائي دورى أبطال افريقيا، رفقة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد.

من جانبه ، قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، أن استضافة مصر لهذه الدورة يؤكد ثقة الاتحاد الدولى لكرة القدم في مصر وحسن تنظيمها لمثل هذه الفعاليات، ويعزز من استعادة مصر لدورها في القارة السمراء.

ويمثل مصر في هذه الدورة الدكتور حاتم سرور مساعد المدير الفني للاتحاد ، و محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2006.