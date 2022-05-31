شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى وخالد عيد وعبد الناصر محمد مرشحون لقيادة الأوليمبى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مجلس إدارة الأوليمبى، خطوط مفاوضات مع 3 مدربين لقيادة الفريق السكندرى في الموسم المقبل، على أمل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز بعد ضياع التأهل هذا الموسم لصالح حرس الحدود.

ويسعى نادى الأوليمبى للتعاقد مع مدرب من خارج الإسكندرية والتي يأتي أبرزهم أحمد كشرى وخالد عيد وعبد الناصر محمد، وسيتم الاستقرار على أحدهم والإعلان عنه الجمعة المقبل.

ويضع مجلس الإدارة أحمد الكاس كحل إسكندرانى حال عدم الوصول إلى اتفاق مع أحد المرشحين الثلاثة، لتولى المهمة في الموسم المقبل.

ويلتقى نادى الأوليمبى مع ألعاب دمنهور الخميس المقبل في إطار الجولة الأخيرة من مجموعة بحرى والإسكندرية، والتي حسم حرس الحدود بطاقة الصعود للدورى الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادى الأوليمبي قرر الاستغناء عن خدمات علاء نوح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب تعادل الفريق أمام كفر الشيخ، وهو التعادل الذى أضاع فرصة المنافسة رسميا بصعود حرس الحدود للدورى الممتاز، وقام بتعيين وليد عطية نجم النادى السابق مديرا فنيا للفريق لقيادة المباريات المتبقية من مسابقة الدورى.