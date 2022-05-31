شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الأهلى من الهزيمة أمام الوداد وضياع دورى الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرد الوداد البيضاوى نظيره الأهلى من لقب دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز عليه بهدفين، مساء الاثنين، فى المباراة النهائية، ويدين الفريق الودادى بالفضل للاعبه زهير المترجى الذى سجل هدفى المباراة فى الدقيقتين 15 و48 ، وانتزع الوداد اللقب للمرة الثالثة فى تاريخه بعد عامى 1992 و2017، بينما فرط الأهلى فى إنجاز تاريخى بالفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى عن خسائر الأهلى من ضياع اللقب الأفريقى.

س: ما خسائر الأهلى المادية من ضياع دورى الأبطال ؟

ج: فقد الأهلى فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكى، كمكافأة للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بعد خسارته من الوداد المغربى، كما خسر الأهلى مكافأة المشاركة فى السوبر الأفريقى، والتى تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف، بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلى مكافأة كأس العالم للأندية، والتى تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكى بالنسبة لصاحب المركز السادس.

س: ماذا عن خسائر موسيمانى من ضياع اللقب الأفريقى؟

ج: فشل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، فى معادلة الرقم القياسى الذى سجله فى هذه المسابقة على مقاعد "الشياطين الحمر" البرتغالى مانويل جوزيه، والذى فاز بألقاب 2001 و2005 و2006 و2008.

س: ماذا عن خسائر الأهلى فى السوبر الأفريقى ؟

ج: خسر الأهلى فرصة الحفاظ على لقبه كبطل للسوبر الأفريقى، حيث تأهل الوداد لمواجهة نهضة بركان، ويعد الأهلى حامل لقب السوبر الأفريقى، حيث توج به فى نسخته الأخيرة على حساب الرجاء المغربى بركلات الترجيح، كما يعتبر الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقى برصيد 8 ألقاب، متفوقا على الزمالك صاحب الترتيب الثانى برصيد 4 ألقاب، يليه مازيمبى الكونغولى الذى يمتلك 3 ألقاب للسوبر الأفريقى.

س: ماذا عن صراع الأكثر تتويجاً بالبطولات فى العالم؟

ج: فرط الأهلى فى فرصة عظيمة للاقتراب من فريق ريال مدريد الإسبانى الذى يتصدر قائمة أكثر أندية العالم حصداً للألقاب القارية.

ريال مدريد يتصدر هذه القائمة برصيد 27 لقبا قاريا، يليه النادى الأهلى برصيد 24 لقبا قاريا، ثم بوكا جونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالى ولكل منهما 18 لقبا قاريا.. أى أن الفارق بين الأهلي وريال مدريد ثلاثة ألقاب فقط.

س: ما المباراة المقبلة للأهلى؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة فريق المصرى السلوم، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2022، مساء يوم 12 يونيو.