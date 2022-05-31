شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثانى مرة..بدر بانون يثير غضب جمهور الأهلى بسبب "الرجاء والوداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي، غضب جماهير القلعة الحمراء، على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما زار اللاعب غرفة ملابس فريق الوداد المغربى من أجل تهنئة لاعبيه على تتويجهم القاري على حساب فريقه.

ونشرت صحفية البطولة المغربية صورا من زيارة بانون لغرفة ملابس الفريق المغربي حيث توجه بانون بعد تسلم فريق الوداد الرياضي للقب الأبطال، صوب غرفة ملابس ممثل الكرة المغربية، من أجل تهنئة لاعبيه على تتويجهم القاري.

وتابعت البطولة المغربية، "ظهر بانون بعد نهاية المباراة النهائية، وهو يقدم التهاني فوق الملعب للاعب الوداد أيمن الحسوني، علما أن مدافع الأهلي سبق له مجاورة العديد من لاعبي الوداد في المنتخب المحلي، والفئات السنية للمنتخبات الوطنية".

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يثير فيها بانون غضب جماهير الاهلى فلقد كانت المرة الاولى حينما رصدت له صورة عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل أمام الرجاء المغربي ناديه السابق ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورصدت عدسات الكاميرا بانون عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل وبدا عليه الوجوم، إلا أنه تدارك ذلك بعد تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي.

وقال بانون، إن الأهلي تأهل عقب مباراة صعبة بين فريقين كبيرين، مشيرًا إلى أن ما قدمه لاعبو الأهلي من مجهود طوال المباراة استحقوا من خلاله هذه الفرحة وهذا التأهل الذي وصفه بالصعب.

وأضاف بانون، «تمنيت المشاركة فى المباراة رغم صعوبتها فى الملعب، وعليَّ أنا شخصيًّا.. كونها مباراة تجمع فريقي الذي تربيت به والنادي الذي أدافع عنه حاليًّا».

وعن تحية جمهور الرجاء له قبل اللقاء قال بانون، «جمهور الرجاء يقدرني كما يفعل جمهور الأهلي مع أبناء النادي وهذا شرف لي». وأشاد بانون فى ختام حديثه بكل لاعبي الأهلي والمجهود الكبير والشخصية التي أظهروها خلال المباراة .

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع الأهلى منذ إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا، ليعانى من توابع إصابته بالفيروس، حيث يخضع اللاعب فى الفترة الأخيرة لفحوصات طبية على القلب والرئتين للاطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى الملاعب.

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.