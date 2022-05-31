شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه وعبد الشافى يسابقان الزمن للحاق بالزمالك أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الثنائى رزاق سيسيه ومحمد عبد الشافى الزمن من أجل لحاقهما بمواجهة الداخلية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها يوم 13 يونيه المقبل .

كان الثنائى قد تم استبعادهما في المواجهات الأخيرة للفريق بسبب إصابة عبد الشافى بإجهاد في الركبة ، بينما خرج المهاجم الإيفوارى لأسباب فنية بسبب زيادة وزنه وهو ما جعله يؤدى عدد من التدريبات بقوة من أجل نيل رضا المدير الفني .

ورغم حالة التألق التي كان يعيشها رزاق سيسيه خلال الفترة التي قضاها مع الإتحاد السكندرى إلا أنه اختفى تماما منذ عودته من جديد للزمالك مما جعل مجلس الإدارة يضعه تحت المنظار حتى نهاية الموسم لتقييمه من أجل اتخاذ قرار بشأنه سواء بتجديد تعاقده أو رحيله .

من ناحية أخرى ينتظر محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، نهاية الموسم الجارى لتحديد مصيره مع القلعة البيضاء، سواء بالاستمرار أو الرحيل، خاصة فى ظل عدم المشاركة الأساسية.

ويرغب محمد عواد فى تحديد مصيره من المشاركة مع الزمالك، وهل سيصبح الحارس الأول أم سيظل احتياطيًا، لاسيما وإن عواد يأمل فى الانضمام لمنتخب مصر، وكان الحارس على بعد خطوة من الانضمام لمعسكر الفراعنة الذى انطلق مؤخرا، إلا أن إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب استقر على ضم محمد أبو جبل.

جاء غياب محمد عواد عن قائمة المنتخب التى أعلنها إيهاب جلال لمعسكر الفراعنة المقرر له فى الفترة من 30 مايو الجارى حتى 14 يونيو المقبل، فى إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، بمثابة مفاجأة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تألقه مع الزمالك.