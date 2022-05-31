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شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى لمنتخب مصر بفندق الإقامة بمشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أدى المنتخب الوطني بقيادة الكابتن إيهاب جلال، صباح اليوم الثلاثاء، مرانا تنشيطيا بمقر فندق الاقامة، بمشاركة جميع اللاعبين، بعدما انضم الثنائي محمد إبراهيم و كريم حافظ لمعسكر الفريق اليوم.
ويستعد منتخبنا الوطنى لخوض مباراتيه أمام غينيا واثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا كوت ديفوار 2023.
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على صعيد مختلف، استعان المنتخب الوطنى الأول بخدمات الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب الأولمبى السابق، في معسكره المقام حاليا، نظرا لإصابة الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، بفيروس كورونا منذ أسبوع.
ويجري محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، مسحة كورونا جديدة خلال الساعات المقبلة، على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب.
وخضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.
وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.