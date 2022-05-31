شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى لمنتخب مصر بفندق الإقامة بمشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى المنتخب الوطني بقيادة الكابتن إيهاب جلال، صباح اليوم الثلاثاء، مرانا تنشيطيا بمقر فندق الاقامة، بمشاركة جميع اللاعبين، بعدما انضم الثنائي محمد إبراهيم و كريم حافظ لمعسكر الفريق اليوم.

ويستعد منتخبنا الوطنى لخوض مباراتيه أمام غينيا واثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا كوت ديفوار 2023.



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