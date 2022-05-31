الارشيف / اخبار الرياضه

مران صباحى لمنتخب مصر بفندق الإقامة بمشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى لمنتخب مصر بفندق الإقامة بمشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أدى المنتخب الوطني بقيادة الكابتن إيهاب جلال، صباح اليوم الثلاثاء، مرانا تنشيطيا بمقر فندق الاقامة، بمشاركة جميع اللاعبين، بعدما انضم الثنائي محمد إبراهيم و كريم حافظ لمعسكر الفريق اليوم.

 

ويستعد منتخبنا الوطنى لخوض مباراتيه أمام غينيا واثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا كوت ديفوار 2023.

 

cdcaed16-5427-45ac-9779-9acf132ed139
cdcaed16-5427-45ac-9779-9acf132ed139
9b898795-03f5-4cf2-bff8-f646e5cf0a08
9b898795-03f5-4cf2-bff8-f646e5cf0a08

 

29b018a3-3b24-41f0-ac7f-7a1b95022c2a
29b018a3-3b24-41f0-ac7f-7a1b95022c2a

 

93a0482b-4c50-4bd9-8206-7e3053bd8157
93a0482b-4c50-4bd9-8206-7e3053bd8157

 

661f3ae2-cb86-4610-bfa2-d2d481c6cfc5
661f3ae2-cb86-4610-bfa2-d2d481c6cfc5

 

bccf4304-a99c-4ed6-b69c-eaf661f714e2
bccf4304-a99c-4ed6-b69c-eaf661f714e2

 

cdb3b6ed-1938-4193-8593-230066f29ff5
cdb3b6ed-1938-4193-8593-230066f29ff5

 

 

 

على صعيد مختلف، استعان المنتخب الوطنى الأول بخدمات الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب الأولمبى السابق، في معسكره المقام حاليا، نظرا لإصابة الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، بفيروس منذ أسبوع.

ويجري محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، مسحة كورونا جديدة خلال الساعات المقبلة، على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب.

وخضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني  لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا