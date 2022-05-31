شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ عقب الانضمام للمنتخب: تكسرنا الحياة فيجبرنا الله ونعود أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق كريم حافظ لاعب فريق يني ملطية سبور التركي و منتخب مصر عقب قرار إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة بانضمام اللاعب لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

وجاء كريم حافظ قائلا " تكسرنا الحياة فيجبرنا الله ونعود اقوي ،، الحمدلله بعد صبر وتعب سنة صعبه ربنا عوضني اني ارجع البس تيشرت منتخب مصر تاني في وقت كنت محتاج فيه حاجه تفرحني وتعوض صبري خير '' الحياه بتعلمنا اننا نمر بظروف صعبه لكن ده بيبقي اختبار من ربنا وحكمته واننا نقرب منه ونتعلم من اخطأنا ويرجع يكفانا ويفرحنا من تاني،، تاكد ان الله قادر علي منحك مالا تتوقع " .

و قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.