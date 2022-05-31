شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة الأهلى والوداد ..هل يعيد الكاف نظام الذهاب والإياب في نهائي البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو الاتحاد الأفريقي "الكاف" مناقشة عودة النظام القديم في نهائيات البطولات الأفريقية بإقامتها ذهابا وإيابا كما كان متبعا مسبقا وإلغاء النظام الحالي بإقامة النهائي من مباراة وحيدة وهو ما جعله نظام ظالم بعض الشئ نظرا لعدم تكافؤ الفرص في ظل تأهل إحدى الفرق المحلية لنفس الدولة المستضيفة لنهائى البطولة وهو ما يمثل عبء كبير على النادى المنافس وهو ما حدث في لقاء الأهلى والوداد بالأمس .

وظهرت أزمة كبرى قبل مواجهة الأهلى والوداد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والذى أقيم بالأمس وانتهى لصالح الفريق المغربى بهدفين نظيفين من وجود بعض المضايقات من مسئولي الكاف ، بالإضافة لمضايقات من الأمن المغربى الأمر الذى جعل مسئولي الأهلى يطالبون السفارة المصرية بالمغرب بالتدخل من أجل أنقاذ الموقف وأدى في النهاية لخسارة المارد الأحمر بهدفين نظيفين .

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأفريقي القرار النهائى بشأن العودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلا من المباراة الواحدة بدء من النسخة المقبلة للبطولة، بعدما طالبت بعض الأصوات داخله بذلك، وهو ماذكره الكاف فى بيان صادر له منذ شهر تقريبا.

ولم يوضح الاتحاد الإفريقي في بيانه بشأن النهائى الأفريقي ما إذا كانت مناقشات العودة لنظام الذهاب والإياب في نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال أو المقبلة، لكن الأقرب أنها بدء من النسخة المقبلة لعام 2023.

وكان تقرر منذ نسخة 2020 إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بدلاً من النهائي بنظام الذهاب والإياب الذي كان متبعًا حتى نسخة 2019