وزير الرياضة يفتتح أول بطولة بادل تنس فى العاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - د.أشرف صبحى: العاصمة الإدارية أصبحت قبلة البطولات الدولية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول بطولة JPadel الدولية والتي تقام بالعاصمة الادارية، خلال الفترة من 30 مايو الي 4 يونيو 2022، بالتعاون بين كل من اتحاد البادل المصري، الاتحاد الدولي للبادل، نادي البوسكو جافلين الرياضي.

حضر الافتتاح المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية، الاستاذ اسماعيل صديق الرئيس التنفيذي ل JPadel مصر، الأستاذ محمد محي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل وأمين الصندوق.

اعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحضور اول بطولة دولية تقام بالعاصمة الادارية الجديدة، مشيرا الي ان العاصمة الادارية اصبحت قبلة البطولات الدولية لما لها من امكانيات كبيرة قامت الدولة المصرية بتوفيرها بها.

واكد وزير الشباب والرياضة على ان العاصمة الادارية تعد من اكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليا، حيث تشهد مصر طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبا الي جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب.

وأضح أن الخطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية هي العمل على توسيع قاعدة المشاركة في جميع الرياضات وانتشار الالعاب المختلفة على مستوي الجمهورية.

وأثنى على دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل جنبا الى جنب مع الدولة المصرية لرفع العبء عن كاهل الدولة والارتقاء بالمنظومة الرياضية وتوفير المناخ الملائم لهم.

وقد علق المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية قائلاً: أن مشروعات مصر إيطاليا العقارية تأتى تماشياً مع توجهات الدولة المصرية لتنمية العاصمة الإدارية الجديدة؛ وان الشركة هى أول مطور عقاري يقيم بطولة من هذا النوع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تأكيدا على دور مصر ايطاليا العقارية في تنمية البنية التحتية الرياضية تماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو توفير ملاعب ونوادي رياضية متكاملة لإتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة.

وأضاف أن شركة مصر إيطاليا العقارية تفتخر باستضافة أول بطولة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وخاصةً واننا نعلن اليوم عن إنتهاء أعمال بناء المرحلة الأولى من نادي جافلين الذي يضم ملعب مخصص للبادل وتم الاستعانة بمؤسسات دولية كبرى متخصصة في رياضة البادل لتغطية كل الجوانب الفنية والتكتيكية.

الجدير بالذكر انه يشارك في البطولة ما يقارب من 45 فريق بإجمالي 200 لاعب من دول مختلفة ومنها "أسبانيا وهولندا والمغرب وعدد من دول العالم".



وزير الرياضة يفتتح أول بطولة بادل تنس فى العاصمة الإدارية (1)



وزير الرياضة يفتتح أول بطولة بادل تنس فى العاصمة الإدارية (2)



وزير الرياضة يفتتح أول بطولة بادل تنس فى العاصمة الإدارية (3)



وزير الرياضة يفتتح أول بطولة بادل تنس فى العاصمة الإدارية (4)



وزير الرياضة يفتتح أول بطولة بادل تنس فى العاصمة الإدارية (5)



وزير الرياضة يفتتح أول بطولة بادل تنس فى العاصمة الإدارية (6)



وزير الرياضة يفتتح أول بطولة بادل تنس فى العاصمة الإدارية (7)



وزير الرياضة يفتتح أول بطولة بادل تنس فى العاصمة الإدارية (8)