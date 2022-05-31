الامارات | إفتتاح دورة المؤسسات الصيفية لخماسيات كرة القدم فى النادى المصرى بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إفتتاح دورة المؤسسات الصيفية لخماسيات كرة القدم فى النادى المصرى بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنطلقت يوم الجمعة الماضي، منافسات النسخة الأولى من دورة المؤسسات الصيفية لخماسيات كرة القدم 2022، التى ينظمها النادى المصرى بدبى خلال الفترة من27 مايو إلى 13 يونيو، بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة النادى ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أحمد أبو عجيلة، بمشاركة ما يقرب من 25 شركة رائدة داخل دبى.

وأعدت اللجنة المنظمة للدورة، حفل افتتاح جديداً ومبتكراً في فكرته وتفاصيله، وكان فى إستقبال الحضور المهندس أحمد عبد العزيز جمعه نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام البطولة، ومعه المستشار هاني عطا أمين السر العام ورئيس اللجنة القانونية المشرف علي كافة الإجراءات التنظيمية.

بدء حفل إفتتاح البطولة من قبل الكابتن زامل هليل عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الذى رحب بالحضور والفرق المشاركة وأعلن فى كلمته إفتتاح بطولة المؤسسات الصيفية لخماسيات كرة القدم 2022، وبدورة دعا المهندس أحمد عبد العزيز جمعة نائب رئيس مجلس لإلقاء كلمة الإفتتاح، ومن خلالها رحب بالحضور وممثلى الشركات الراعية والفرق المشاركة فى البطولة، وألقى كلمة إفتتاح البطولة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة د.م أحمد أبو عجيلة وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وقام بعد ذلك نضال الكيلانى أمين الصندوق المنسق العام بالبطولة بشرح تفاصيل البطولة وعرض التقنيات الجديدة التى أضافتها اللجنة على المنافسات منها تقنية الـ VAR التى يتم تطبيقها لأول مرة دورات الكرة الخماسية، وشاشات العرض الإلكترونية لمتابعة النتائج، وإطلاق الموقع الإلكترونى للنادى ومتابعة نتائج وإحصائيات البطولة بشكل خاص، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية بشكل عام.

وجاءت الفقرة الفنية تحت إشراف رامي حجازي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنه الفنيه، والتى بدأت بطابور عرض للشركات الراعية والفرق المشاركة فى الدورة وإستعراض راقص قدمة براعم النادى، تلاه فقرة غنائية وأغنية الدورة.

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