رغم خسارته اللقب الإفريقي.. الأهلي مرشح للمشاركة في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحيفة، أن الأهلي من المحتمل أن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2022، رغم خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الرياضي.

وقال موقع le 360 سبور المغربي، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجهة المنظمة لكأس العالم للأندية، كانت أعلنت في وقت سابق عن خطة لتغيير نظام البطولة، ورفع عدد المشاركين فيها إلى 24 فريقا بدلا من 7، على أن تقام النسخة الأولى في الصين عام 2022، ما يرشح الأهلي للمشاركة في المونديال المقبل باعتباره وصيف بطل إفريقيا.

وأشار الموقع المغربي، إلى أن خطة تغيير نظام البطولة، الذي ستشارك فيه 8 أندية من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، ومقعدين ونصف لأندية آسيا، ونصف مقعد لأوقيانوسيا، و3 من أمريكا الشمالية والوسطى، ومثلها من إفريقيا، يمنح الأهلي هدية ويرجح كفته للمشاركة في العرس العالمي باعتباره وصيفا لبطل إفريقيا.

وأجل "الفيفا" بسبب كورونا العمل بالنظام الجديد لتقام النسخة الماضية في الإمارات بالشكل المعتاد، بمشاركة أبطال القارات الـ6، بجانب الجزيرة بطل الدولة المضيفة، ومن المحتمل أن يطبق التعديلات الجديدة في البطولة المقبلة.

وتوج الوداد المغربي، بطلا لدوري أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما هزم الأهلي 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت بالغرب.