شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم الإسماعيلى بخماسية بعد "ريمونتادا مثيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الاهلى في الفوز على الإسماعيلي بخماسية مقابل هدفين بعد مباراة درامية جرت أحداثها في مثل هذا اليوم 31 مايو 1953.

تقدم الاسماعيلى بهدفين سجلهم فتحى نافع فى الدقيقة الثالثة ودميان فى الدقيقة 35 ثم نجح السيد حسين عطية "توتو"، نجم الأهلى السابق، من هز شباك الإسماعيلى وحارسه المخضرم حمام أربع مرات ليفوز الاهلى بخماسية سجل منها توتو سوبر هاتريك فى الدقائق50، 58، 80، 84 وتخللها ضربة جزاء سجلها فتحى خطاب فى الشباك الخالية من حارس الإسماعيلى حمام الذى اعترض على صحة ضربة الجزاء فى الدقيقة 63.

ويعد توتو هو أكثر من أحرز سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى برصيد 3 مرات، وسجل توتو أول سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى المصرى فى شباك الأولمبى 7 أكتوبر 1949 .

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.