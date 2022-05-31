شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات طائرة الأهلي» يتدربن صباحًا استعدادًا لنهائى بطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي مرانًا اليوم الثلاثاء، في العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، داخل صالة قليبية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة في اليوم نفسه أمام البنك التجاري الكيني، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة بتونس.



وكان فريق سيدات طائرة الأهلي نجح في التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه بالأمس على حساب فريق قرطاج التونسي بثلاثة أشواط دون رد، بينما تأهل البنك التجاري بعد الفوز على مواطنه الأنابيب بنفس النتيجة.



وتضم بعثة الفريق في تونس 13 لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.



ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد إخصائي التدليك.