شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلحق طارق حامد بمواجهة الزمالك أمام الأهلى بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر طارق حامد مدافع وسط الزمالك إلى أسبانيا للإطمئنان على إصابته القديمة في الركبة والتي أبعدته فترة طويلة عن الفريق بعدما عاود الشكوى من الإصابة بنفس المكان الأمر الذى جعله يسافر ويغيب عن مباريات الفريق أملا في الاستشفاء السريع للعودة للمباريات من جديد .

طارق حامد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة بالدورى بسبب الإيقاف نظرا لحصوله على 3 إنذارات ليسافر بعدها مباشرة ويغيب أيضا عن لقاء أسوان في الدور نصف النهائي لكأس مصر .

والسؤال الذى يطرح نفسه في الوقت الحالي هل يستطيع طارق حامد اللحاق بالمباراة المقبلة لأبناء ميت عقبة أمام الأهلى المقرر لها يوم 19 يونيو المقبل في الجولة الـ20 للدورى أم يستمر غيابه عن المباريات ؟.

مصدر مقرب من الجهاز الفني للزمالك أكد أن البرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض لن يستعين بطارق حامد في لقاء القمة نظرا لغيابه الكبير عن المباريات بالإضافة لتغيبه عن التدريبات وهو ما يصعب من مهمته في اللحاق بالمباراة خاصة وأن الخواجه البرتغالى من المدربين الذين يفضلون الإعتماد على اللاعبين التي تشارك بشكل أساسى وعدم الإعتماد على الأسماء خاصة في المباريات القوية ، لذا فمن المتوقع أن يتم الإعتماد على الثنائى إمام عاشور ومحمد أشرف روقا