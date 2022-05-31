شكرا لقرائتكم خبر عن الباكون فى الأهلى بعد ضياع لقب أفريقيا أمام الوداد بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت خسارة الأهلي للقب دوري أبطال أفريقيا بالسقوط أمام الوداد المغربي في إصابة جماهير الفريق بالحزن الشديد والصدمة القاسية بعدما ضاع لقب أفريقي هام كان في المتناول بعدما صعد المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يخسر أمام الوداد في المباراة النهائية التي أقيمت أمس بالمغرب بثنائية نظيفة.

كاميرات المصورين التقطت حالة حزن و"دموع" لأكثر من مسئول ومشجع أهلاوي كانت حديث السويشيال ميديا طوال الساعات الماضية ، ومن أهم الذين سقطت دموعهم عقب خسارة دوري الأبطال الأفريقي ، المشجع الأهلاوي الشهير "أمح" وكذلك أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي فضلاً عن وليد سليمان قائد الفريق الذي تأثر كثيراً هو الأخر بضياع لقب أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلى لمطار القاهرة، منذ قليل، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الوداد المغربى،ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل إعلان جدول الفريق للارتباطات المقبلة وبعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية.

وضمت قائمة الأهلى فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوى وعلى لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.