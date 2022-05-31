شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو فى معسكر الفراعنة استعدادا لتصفيات امم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك على نشر صورا من معسكر المنتخب الذى يقام بإستاد 30 يونيو ، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023 .

ويظهر في الصور التى نشرها زيزو عبر موقع تباد ل الصور انستجرام كل من إمام عاشور وزيزو بالإضافة إلى عمر كمال عبد الواحد .



زيزو

وتضم قائمة المنتخب في المعسكر كل من محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازي - أحمد فتوح - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.



معسكر المنتخب



زيزو فى المعسكر

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو ، كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.

وخاض المنتخب الوطنى أول تدريباته تحت قيادة إيهاب جلال، استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.