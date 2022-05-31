شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. شادى محمد يكشف واقعة تأجير الموبايل للاعبى الأهلي لإجراء مكالمات بهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يحكيها شادي محمد قائد الأهلي السابق عن أسرار احدى معسكرات الأهلي المغلقة في هولندا، قائلا: "كنا في هولندا وكان لسه لاعب وحيد اللي معاه موبايلات وموجود معايا في الفندق والمكالمات من الفندق وكان الوحيد اللي معاه خاصية التجوال وكنا في معسكر بهولندا واللي معايا عمل أسماء اللاعبين وقال الفاتورة ممكن تيجي 50 أو 60 الف وكل واحد عارف عمل قد ايه ويدفع اللي أتكلم بيه بدل ما يطلع برة عشان يكلم اهله ويطمن عليهم".

أكمل: "المهم كاتب أسماء اللعيبة كلها وفيه لعيبة كانت تتكلم دقيقة وثانيتين ويقوله كمل للاخر وكان جايب ساعة "ستوب واتش" ، واحد اللعيبة اخد التليفون وكان عايز يتكلم مع مراته وفي الدقيقة 59 هيقفل وقالها 55.. 56.. 57.. مع السلامة راح قفل الستوب واتش وساب الموبايل مفتوح".

وعن مواقفه مع مانويل جوزيه كنت كابتن الفريق وكان بيعتبر الكابتن دراعه اليمين وفي مرة روحت متأخر نص ساعة وروحت مكلم الإداري قلت له تعبان وقالي لازم تيجي ووصلت النادي".

واصل: "كنت عايز أقول حاجة مقنعة وكنت عايز أقول حاجة مقنعة وكنت ماسك الكاوتش ولابس تيشتر ابيض وبوظت ايدي وجنب التيشرت عشان تبقى واقعية وقالي صديقي ايه اللي حصل قلت له الكاوتش باظ والمترجم شرح له وقالي خد شاور وروح".