شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وديانج يسافران إلى تونس ومالي وبيرسي تاو يطير إلى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه التونسي على معلول والمالي آليو ديانج ثنائي الأهلي إلى بلادهما خلال الساعات الماضية بعد إنتهاء مشاركتهما مع الأهلي في نهائي دور ي أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي التى أقيمت أمس ، الأثنين، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسافر معلول إلى تونس من المغرب للمشاركة مع منتخب بلاده في بداية منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023، وسيلتقي منتخب تونس مع غينيا الاستوائية في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2023 يوم 2 يونيو المقبل ثم سيواجه بوتسوانا يوم 5 من نفس الشهر.

كما سافر ديانج من المغرب للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراتي الكونغو، وجنوب السودان، يومي 4 و9 يونيو المقبل في الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

أما بيرسي تاو فمن المقرر أن يسافر من القاهرة إلى جنوب أفريقيا للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراتي المغرب وزيمبابوي، في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

على صعيد متصل ، حصل المغربى بدر بانون مدافع الأهلى على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى بالبقاء فى المغرب لمدة 48 ساعة عقب انتهاء مباراة الوداد المغربى ، ووافق الجهاز الفنى للأهلى على بقاء بانون فى المغرب على أن يعود للقاهرة خلال الأيام المقبلة لمواصلة برنامجه التأهيلى بعدما غاب عن مباريات وتدريبات الفريق منذ إصابته بالتهابات فى القلب نتيجة معاناته من فيروس كورونا.

ووصلت بعثة الأهلى لمطار القاهرة، صباح اليوم قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة الوداد المغربى، ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة عدة أيام قبل إعلان جدول الفريق للارتباطات المقبلة وبعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية.

وضمت قائمة الأهلى فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوى وعلى لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.