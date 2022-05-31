شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد يرحل عن تدريب الترسانة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر طارق السيد المدير الفنى للترسانة على الرحيل عن قلعة الشواكيش عقب نهاية تعاقده والذى ينتهى بخوض المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم مع الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل بدوري القسم الثاني، وذلك بعد الموسم الذي قاد فيه طارق السيد نجم الزمالك، فريق الشواكيش، عقب تجربته السابقة مع نادي النصر.

ونجح طارق السيد في قيادة النصر في الموسم الماضي نحو تقديم أداء ونتائج مميزة مما جعله محط أنظار أندية القسم الثاني ليتعاقد معه الترسانة لمدة موسما لقيادة الفريق وكان يستهدف طارق السيد مع الشواكيش المنافسة على الصعود للدوري الممتاز ولم يحالفه التوفيق وسيرحل عن الفريق عقب لقاء الجمعة نظراً لنهاية تعاقده مع النادي.

ومن المقرر أن يدرس طارق السيد خلال الفترة الحالية، العروض المنتظر وصولها له لتحديد خطوته المقبلة خاصة بعد استقراره على إعلان رحيله عن قيادة الشواكيش عقب نهاية تعاقده بلقاء الجمعة المقبل.

ويحتل الترسانة المركز السادس برصيد 44 نقطة وبفارق 3 نقاط عن زد أف سى صاحب المركز الثالث ، وقد تراجعت نتائج الفريق مؤخرا وهو ما أدى لفك الإرتباط بين إدارة النادى والمدير الفنى .