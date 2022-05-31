شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا فعل عمرو السولية بميدالية "وصيف أفريقيا" بعد خسارة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى الاحتفاظ بالميدالية الفضية التى حصل عليها عقب خسارة فريقه لدوري الابطال الافريقى بعد الهزيمة من الوداد المغربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، وأثناء خروج السولية من الملعب قام برمى الميدالية على الارض ليلتقطها أحد العاملين فى الملعب وظهر اللاعب بشكل غاضب للغاية.

وانتهت سيطرة الأهلى على دورى أبطال أفريقيا، بسقوطه أمام الوداد البيضاوى المغربى فى النهائى مساء أمس الاثنين ، الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا فى النسختين الماضيتين، خسر (0-2) أمام الوداد فى النهائى الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى المغرب.

فقد فريق الاهلى فرصة ملاحقة نظيره ريال مدريد الاسبانى فى صراع الاكثر تتويجاً بالبطولات فى العالم بعدما سقط الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد، ليفقد اللقب الذي حصل عليه في النسختين الماضيتين.

وحصد الأهلي خلال العامين الأخيرين لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين ومثلهما فى السوبر الأفريقي، وكان يمنى النفس بالتتويج باللقب الافريقى على حساب الوداد ليرفع رصيده لـ25 ويصبح من حقه وقتها خوض مباراة السوبر الأفريقى، وحال فوزه أيضاً سيصل لـ 26 لقباً قارياً.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية عالميا فى الوقت الحالى برصيد 27 بطولة، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا بالنسخة الأخيرة على حساب ليفربول الانجليزى بهدف دون رد، وسيكون الميرينجي أمام فرصة جديدة لتعزيز رصيده إلى 28 بطولة إذا فاز في السوبر الأوروبي على أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي. ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021) وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.





