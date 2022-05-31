شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يفقد رقم قياسى بعد خسارة دوري الأبطال الأفريقى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد محمد الشناوى كابتن النادى الاهلى فرصة قيادة فريقه للتتويج باللقب الأفريقى الثالث على التوالى ورفع الكأس للمرة الثالثة من موقعه ككابتن تاريخى للمارد الأحمر، وهو ما لم يتحقق لأى كابتن سابق فى تاريخ القلعة الحمراء.

هذا بعدما فرط فريق الأهلي في لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حققه في الموسمين الأخيرين، بعد الهزيمة من الوداد المغربي بثنائية على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس الاثنين، وخرج الأهلي بأكثر من ظاهرة سلبية، أولها النزول من على عرش القارة الأفريقية بعد 18 شهرا، حقق خلالها اللقب مرتين.

المفارقة أن هذه هي المرة الثالثة التي يفشل فيها "المارد الأحمر" في تحقيق هذا الإنجاز، بعد التتويج باللقب مرتين عامي 2005 و2006، و2012 و2013.

وإجمالا شارك محمد الشناوى مع الاهلى فى 197 مباراة بكل البطولات بإجمالى 17540 دقيقة لعب، خرج بشباك نظيفة فى 110 مباراة وتلقت شباكه 119 أهداف، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة ألقاب للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدوري الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين، وشارك الشناوى فى 41 مع منتخب مصر الأول.