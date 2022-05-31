شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر مادية فادحة تلاحق الأهلى بعد خسارة دوري ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد الأهلي فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكي، كمكافأة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته من الوداد المغربى بهدفين دون رد فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليكتفى بجائزة مالية بنصف القيمة (1.25 مليون دولار) مقابل الحصول على المركز الثاني.

كما خسر الأهلي مكافأة المشاركة في السوبر الأفريقي، والتي تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف، بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلي مكافأة كأس العالم للأندية، والتي تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكي بالنسبة لصاحب المركز السادس.

وانتهت سيطرة الاهلى على دوري أبطال أفريقيا، بسقوطه أمام الوداد البيضاوي المغربي في النهائي مساء أمس الاثنين.

الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين، خسر (0-2) أمام الوداد في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري السلوم، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2022، مساء يوم 12 يونيوالجارى.