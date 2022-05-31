شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وعمان أوائل المعلنيين عن المشاركة فى بطولة العرب لكمال الأجسام بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد كمال الأجسام ، موافقة دولتى المغرب وسلطنة عمان على المشاركة في منافسات البطولة العربية، التي تقام بالإسكندرية، في الفترة من 28 إلى 30 يوليو القادم .

من جانبه أكد سامى بشير المدير التنفيذي لاتحاد كمال الأجسام ، أن البطولة من المقرر أن تشهد مشاركة 15 دولة، وتم تأكيد مشاركة دولتين وهما المغرب و عمان حتى الان، باجمالى 21 لاعبا.

وأَضاف بشير أن البطولة ستشهد تطبيق الإجراءات الإحترازية ، و تطبيق البروتوكول الطبي لسلامة الوفود المشاركة .

يذكر أن الاسكندرية تستضيف منافسات البطولة العربية لكمال الأجسام بالمدينة الشبابية بأبو قير .