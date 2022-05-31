شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد فرصة ملاحقة ريال مدريد فى صراع الاكثر تتويجاً بعد خسارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد فريق الاهلى فرصة ملاحقة نظيره ريال مدريد الاسبانى فى صراع الاكثر تتويجاً بالبطولات فى العالم بعدما سقط الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد، ليفقد اللقب الذي حصل عليه في النسختين الماضيتين.

وحصد الأهلي خلال العامين الأخيرين لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين ومثلهما فى السوبر الأفريقي، وكان يمنى النفس بالتتويج باللقب الافريقى على حساب الوداد ليرفع رصيده لـ25 ويصبح من حقه وقتها خوض مباراة السوبر الأفريقى، وحال فوزه أيضاً سيصل لـ 26 لقباً قارياً.